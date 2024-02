Brünlos: Pkw kollidiert mit Gegenverkehr

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls am Donnerstagmorgen, bei dem 3000 Euro Schaden entstanden.

Brünlos.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am heutigen Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr an der Kreuzung Brünloser Hauptstraße/Zwönitzer Straße in Brünlos ereignet hat. Ein unbekannter Pkw bog von der Brünloser Hauptstraße aus Richtung Thalheim kommend nach rechts auf die Zwönitzer Straße ab. Dabei fuhr er auf die Gegenfahrbahn. Ein auf Zwönitzer Straße entgegenkommender schwarzer Fahrer eines Audi Q3 konnte nicht mehr ausweichen. Der unbekannte Pkw kollidierte mit diesem und entfernte sich pflichtwidrig. Der Schaden am Audi wurde auf rund 3000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 037296 900 oder per E-Mail unter revier-stollberg.pd-c@polizei.sachsen.de im Polizeirevier Stollberg zu melden. (mb)