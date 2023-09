Bahnhofsfest in Lugau: Kleinlok-Klassiker kehrt auf die Schiene zurück

Lange ist es her, dass ein Zug über Lugauer Gleise gerollt ist. Nun wird anlässlich des bevorstehenden Bahnhofsfestes ein echter Klassiker auf die Schienen des Ortes zurückkehren.

Vor 13 Jahren wurden abgestellte Containerwagen per Schiene vom Bahnhofsgelände in Lugau abgeholt. Seitdem fand dort keine Zugfahrt mehr statt – bis jetzt: Beim Bahnhofsfest der Lugauer Eisenbahnfreunde am 30. September und 1. Oktober, jeweils von 10 bis 17 Uhr, wird eine Kleinlok der Leistungsklasse 2 der ehemaligen Deutschen Reichsbahn auf...