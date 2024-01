Bauernprotest im Erzgebirge: Warum immer mehr Handwerker dazustoßen

Tobias Möckel arbeitet in einem Landwirtschaftsbetrieb. Der Erzgebirger spricht über die Blockaden und warum er nicht nur für seine Branche protestiert. Denn längst schlagen auch Mittelständler Alarm.

Tobias Möckel ist seit Tag eins der Proteste dabei. Der 26-Jährige arbeitet im Landwirtschaftsbetrieb seiner Familie in Gablenz. 200 Tiere leben dort, darunter 100 Milchkühe. Zuletzt war er aber viel unterwegs. "Chemnitz, in Niederdorf an der Autobahn, Ordner in Stollberg", zählt er auf. Ein junger Mann, der Tatkraft ausstrahlt. In anderen...