Blinde Zerstörungswut: Vier Buswartehäuschen im Erzgebirge massiv beschädigt

Unbekannte zerschlagen mehrere Glasscheiben von Unterständen in Zwönitz, Dorfchemnitz und Kühnheide. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Blinde Zerstörungswut mitten in der Adventszeit: Mehrere Bushaltestellen sind am Wochenende in Zwönitz und den Ortsteilen massiv beschädigt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren insgesamt vier Fahrgastunterstände betroffen. Der Gesamtsachschaden wird von der Bergstadt auf über 10.000 Euro geschätzt.