Brünlos: Pkw beim Vorbeifahren demoliert

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montagvormittag ereignet hat.

Brünlos.

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in der Zeit zwischen 9 und 9.30 Uhr in Brünlos auf der Siedlungsstraße ereignet hat. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer streifte in Höhe des Hausgrundstücks Nummer 3 einen ordnungsgemäß geparkten weißen Pkw Renault Traffic, wodurch dessen Außenspiegel teilweise zerstört wurde. Danach verließ der Verursacher pflichtwidrig die Unfallstelle, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Beobachter des Unfallhergangs sowie der Geschädigte selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 037296 900 oder der E-mail-Adresse revier-stollberg.pd-c@polizei.sachsen.de im Polizeirevier Stollberg zu melden. (mb)