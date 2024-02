Bürgerbegehren gegen Rathaus-Abriss in Gornsdorf: Gemeinderat entscheidet über Zulässigkeit

Am Dienstag soll in der Gemeinderatssitzung in Gornsdorf die Entscheidung fallen, ob ein Bürgerbegehren gegen vermutete Abrisspläne für das Rathaus zulässig ist.

Mit einer gewissen Sorge dürften die Initiatoren eines Bürgerbegehrens zum Erhalt des Rathauses in Gornsdorf auf Dienstag blicken. Am 27. Februar soll in der Gemeinderatssitzung, die 18 Uhr im Mehrzweckraum des Dorfgemeinschaftshauses beginnt, entschieden werden, ob es zulässig ist.