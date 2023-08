Da geht der Punk ab: Kölner Band spielt bei Festival im Erzgebirge

An diesem Samstag geht in der Moosheide bei Zwönitz der Punk ab. Das Festival „Stains in the Sun“ findet ab 14 Uhr auf dem Gelände an der Schlüsselstraße 5 statt. Hauptact in diesem Jahr ist die Kölner Punk-/Indieband KMPFSPRT. Die Gäste erwartet ein buntes Programm mit Bands, Workshops, Kreativständen.