Das eigene Event: Jugendliche setzen in Jahnsdorf und Neukirchen ihre Ideen in Szene

Am Wochenende findet zum fünften Mal die Nacht der Jugendkulturen statt. Auch im Erzgebirge bietet die sachsenweite Aktion Veranstaltungen an,die von den Jugendlichen selbst organisiert werden.

Ob Manga-Zeichnen-Workshop, Tanzkurs, Nachtflohmarkt oder Poetry Slam: Die Nacht der Jugendkulturen bietet an diesem Wochenende für 14- bis 27-Jährige eine breite Palette an Veranstaltungen an, bei denen sich die Teilnehmer selbst ausprobieren können. Der Eintritt bei allen Events wird kostenlos sein.