Dieser Laden für Handgemachtes in Zwönitz schließt gleich wieder

Gefilztes, Kinderbekleidung, Schmuck, Marmelade, Seife und vieles mehr. In diesem Zwönitzer Laden sollte jeder ein Geschenk oder Mitbringsel finden. Doch es heißt schnell sein: Nur 14 Stunden hat dieses einmalige Geschäft an der Langen Gasse 14 geöffnet. Bereits am Samstag, 18 Uhr, ist Schluss. Die beiden Inhaberinnen finden das aber nicht...