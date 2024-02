Dieses Ausstellungsstück der Oelsnitzer „Kohlewelt“ ist sagenhafte 300 Millionen Jahre alt

Das Oelsnitzer Bergbaumuseum wird noch bis Mitte des Jahres umgebaut. „Freie Presse“ stellt Exponate vor, die für die Bereiche der künftigen Dauerschau stehen. Heute ist es ein versteinerter Zeitzeuge.

Moorwald, Steinkohlenschacht, Lugau, „Kohlewelt“ – das sind die Stationen des Exponates, um das es in diesem Beitrag geht: den Wurzelstock eines Siegelbaums. Solche versteinerten Zeugen längst ausgestorbener Pflanzen wurden vor allem während des Abbaus der Steinkohle in Begleitgesteinen oder später auf Halden gefunden – so auch dieser...