Dreiste Diebe bedienen sich an Geräten im Feuerwehrhaus in Adorf

Wie die Feuerwehr in Adorf am Samstag feststellen musste, waren in der Nacht zuvor Einbrecher ins Gerätehaus an der Jahnsdorfer Straße eingebrochen. Sie nahmen akkubetriebene Arbeitsgeräte mit.

Unbekannte sind mutmaßlich in der Nacht zu Samstag über ein aufgebrochenes Fenster in ein Feuerwehrgebäude im Neukirchener Ortsteil Adorf eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei entwendeten die Einbrecher Werkzeuge, die Adorfer Feuerwehr spricht von akkubetriebenen Rettungsgeräten wie Schere, Spreizer und Säbelsäge.