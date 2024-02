Ein Sechser im Lotto? Oelsnitz bereitet sich auf Kunstwerk von James Turrell vor

Seit Jahrzehnten formt James Turrell aus einem Vulkan ein Kunstwerk. Doch bald muss er zwischendurch nach Oelsnitz düsen: Die Stadt schafft die Voraussetzungen für eine seiner berühmten Installationen.

Eins ist sicher: Kleine Brötchen bäckt James Turrell nicht. Seit Jahrzehnten baut der Amerikaner an seinem Lebenskunstwerk, einem Observatorium in einem erloschenen Vulkan im Niemandsland von Arizona. 1,3 Millionen Kubikmeter Erde wurden in der ersten Bauphase bewegt. Und auch bei der offiziellen Projektbeschreibung greift man in die ganz...