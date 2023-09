Eine Zeitreise: Restauratoren legen im Erzgebirge seltene Jugendstil-Malerei in Fabrikanten-Villa frei

Es ist ein Blick ins 20. Jahrhundert, in die Epoche des Jugendstils: Mehrere Wochen lang hat ein Restauratoren-Team in der 1902 errichteten Neukirchner Villa in Thalheim ein Stück Historie freigelegt. Denkmalschützer schwärmen.

Robert-Koch-Straße 5A: Dort steht ein repräsentativ wirkendes, dreigeschossiges Bauwerk aus hellem Sandstein, mit flachem Walmdach und zahlreichen Zierelementen an der Fassade. Torsten Nimoth gerät ins Schwärmen, wenn er über die kürzlich beendeten Restaurationsarbeiten im Inneren der Neukirchner Villa, die der Strumpfwarenfabrikant Bruno...