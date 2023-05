Endlich dreht es sich wieder: Wie der Mühlentag in Dorfchemnitz eine runde Sache wird

Zum Mühlentag am Pfingstmontag wird sich in der Knochenstampfe das neue Wasserrad drehen. "Wir wollen auch das Stampfenwerk in Betrieb nehmen und damit die komplette Technik vorführen", erklärt die Leiterin der Zwönitzer Heimatwelten, Paula Stötzer. Seit dem Beginn der Sanierungsarbeiten im vergangenen Jahr haben Besucher erstmals die Möglichkeit,...