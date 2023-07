„Engel in Zivil“ rocken den Schlachthof

„Rock im Schlachthof“ heißt es diesen Freitag in Stollberg. Und der Titel dürfte halten, was er verspricht. Denn die Band „Engel in Zivil“ aus Ehrenfriedersdorf ist zu Gast. Die fünf Jungs spielen einen Mix aus Deutschrock, Hard Rock und Heavy Metal, der sich gewaschen hat, heißt es in der Ankündigung. Auf Lager haben sie Kracher der...