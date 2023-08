Er galt als der berühmteste Müllmann des Erzgebirges: Hans Loll ist tot

Für das, was er im Leben tat, war er in Thalheim und im Erzgebirge bekannt wie kein anderer. Am 5. August 2023 ist der Thalheimer Hans Loll im Alter von 87 Jahren verstorben.

Hans Loll war ein Bürger, der in seinem Heimatort Thalheim stets zupackte. „Er war auf eigene Faust und mit außergewöhnlichem, ehrenamtlichen Engagement für unsere Stadt im Einsatz. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, sagt Thalheims Bürgermeister Nico Dittmann. Am 5. August ist Hans Loll im Alter von 87 Jahren... Hans Loll war ein Bürger, der in seinem Heimatort Thalheim stets zupackte. „Er war auf eigene Faust und mit außergewöhnlichem, ehrenamtlichen Engagement für unsere Stadt im Einsatz. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, sagt Thalheims Bürgermeister Nico Dittmann. Am 5. August ist Hans Loll im Alter von 87 Jahren...