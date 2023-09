Erzgebirge: Berufungsverhandlung in Crystal-Meth-Fall - Es bleibt beim Freispruch

Das Landgericht Chemnitz hat den Freispruch einer Mutter aus dem Erzgebirge bestätigt. Es ging um die Droge Crystal Meth.

Eine Erzgebirgerin soll ihrer minderjährigen Tochter Crystal Meth in die Hand gedrückt haben. Der Vorwurf konnte aber weder im Frühjahr vor dem Amtsgericht Aue-Bad Schlema noch am Montag vor dem Landgericht Chemnitz bewiesen werden. Nachdem die Frau in Aue freigesprochen worden war, hatte die Staatsanwaltschaft Chemnitz Berufung eingelegt....