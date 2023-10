Erzgebirge: Polizei straft Radfahrer mit Hakenkreuz auf der Wade doppelt ab

In Hohndorf hat die Polizei einen Radfahrer zweimal angezeigt. Grund sind seine Tattoos gewesen.

Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Stollberg ist am Dienstagnachmittag in der Hohndorfer Plutostraße ein Fahrradfahrer mit zwei Hakenkreuztätowierungen an einer Wade aufgefallen. Es handelte sich um einen 35-Jährigen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Die Polizisten erstatteten Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen...