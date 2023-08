Erzgebirge sucht Mediziner: Warum eine Ärztin unbedingt aufs Dorf will

In Niederdorf haben nur wenige Menschen gewusst, wer sie wirklich ist: Nun zeigt sich Dr. Katja Fischer erstmals öffentlich. Sie will im Oktober ihre ersten Patienten begrüßen. Doch warum will sie aufs Land, was ist ihr großer Plan?

Die Kaffeemaschine ist schon da. Dr. Katja Fischer nickt. Andere Dinge sind auf dem Weg nach Niederdorf, Neue Straße 5: etwa Elektrokardiogramm, Ultraschall, Lungenfunktionsgerät, Langzeitblutdruckmesser - aber auch Waschmaschine, Stühle, Toilettenausrüstung, Raumdekoration, PC-Technik. „Das ist alles bestellt.", sagt Dr. Katja Fischer.