Erzgebirger zeigen Kaninchen und Geflügel

In Niederdorf zeigt der Kleintierzuchtverein, was er so alles zu bieten hat. Ein kleines Jubiläum ist auch dabei.

Wer sich für Rassekaninchen interessiert – ebenso für Rassegeflügel – der ist am kommenden Wochenende in Niederdorf richtig. Hier veranstaltet der Kleintierzuchtverein S 739 Niederdorf die mittlerweile 27. Würschnitztalschau für Kaninchen in vielfältigsten Rassen und Farbenschlägen, zudem gibt es auch mit der 75. Vereinsschau für...