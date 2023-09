Erzgebirgischer Pferdetag und Erntedankfest ziehen Tausende Besucher an: So haben die Zwönitzer gefeiert

Die Zwönitzer haben am Wochenende den Herbst mit dem 30. Erzgebirgischen Pferdetag und dem Erntedankfest willkommen geheißen. Neben einem bunten Bauernmarkt und einem großen Festumzug gab es beeindruckende Darbietungen hoch zu Ross.

Der Erzgebirgische Pferdetag und das Zwönitzer Erntedankfest gehören zu den Höhepunkten im städtischen Veranstaltungskalender - in diesem Jahr erst recht, denn es ist die 30. Auflage gewesen, die am Samstag und Sonntag tausende Besucher in die Innenstadt gelockt hat. Dort hat es einen bunten Bauernmarkt und ein abwechslungsreiches...