Erzgebirgischer Pferdetag und Zwönitzer Erntedankfest: Das dürfen Besucher nicht verpassen

In der Bergstadt wird an zwei Tagen mit Musik, Tanz und Festumzug gefeiert. Beim Programm ist für jung und alt etwas dabei. Die Pferde stehen am Sonntag bei einer besonderen Aktion im Mittelpunkt.

Das hat die Bergstadt so noch nicht gesehen: Zum 30. Erzgebirgischen Pferdetag und dem Zwönitzer Erntedankfest am Wochenende gibt es eine rekordverdächtige Leistung zu bestaunen. Das hat die Bergstadt so noch nicht gesehen: Zum 30. Erzgebirgischen Pferdetag und dem Zwönitzer Erntedankfest am Wochenende gibt es eine rekordverdächtige Leistung zu bestaunen.