Erzgebirgskreis macht Turnhalle zur Notunterkunft für Ukrainer: 24 Flüchtlinge angekommen

Die Menschen aus dem Kriegsgebiet sind nun in Meinersdorf untergebracht. Bislang waren die Schlafplätze allerdings leer. Wie geht es jetzt weiter?

In der extra für ukrainische Kriegsflüchtlinge neu eingerichteten Notunterkunft in Meinersdorf sind die ersten Menschen angekommen. Nach Informationen von „Freie Presse“ handelt sich um 24 Ukrainer. Dies hat am späten Abend das Landratsamt auf Anfrage bestätigt.