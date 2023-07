Fahrerflucht: Unbekannter Fahrzeugführer demoliert VW Golf 8 in Oelsnitz

Oelsnitz.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich in der Zeit von Dienstagabend, 23 Uhr, bis Mittwochnachmittag, 16 Uhr, in Oelsnitz ereignet hat. Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs hat bei einem in der Robert-Schumann-Straße in Höhe der Hausnummer 8b geparkten VW Golf 8 mit WOB-Kennzeichen den linken Außenspiegel sowie den linken Kotflügel teilweise erheblich beschädigt. Danach verließ er pflichtwidrig die Unfallstelle, hat die Polizei mitgeteilt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der der Telefonnummer 037296 900 oder per E-Mail an revier-stollberg.pd-c@polizei.sachsen.de bei den Ermittlern des Polizeireviers Stollberg zu melden. (mb)