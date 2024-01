Zeugensuche: Pkw mit Gegenverkehr auf B 180 bei Stollberg kollidiert

Das Polizeirevier Stollberg bittet um Hinweise zu einem Zusammenstoß, der sich am Sonntagabend ereignet hat.

Stollberg.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 17.55 Uhr auf der B 180 zwischen Stollberg und Thalheim auf Höhe der Schwemmteichkurve ereignet hat. Der geschädigte graue Skoda war in Richtung Stollberg unterwegs. In Höhe der Schwemmteichkurve kam dem Skoda ein dunkler VW Golf oder Touran entgegen, dessen Fahrer gegen das Rechtsfahrgebot verstieß. Beide Autos stießen mit den linken Außenspiegeln zusammen. Der VW verlor dabei den Außenspiegel, dieser wurde vor Ort sichergestellt. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Schaden: rund 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Stollberg unter Ruf 037296 900 und per E-Mail unter revier-stollberg.pd-c@polizei.sachsen.de entgegen. (mb)