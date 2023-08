Festakt mit politischem Ehrengast zum Tag der Deutschen Einheit in Hohndorf

Die Gemeinde Hohndorf begeht auch in diesem Jahr den 3. Oktober auf besondere Weise. Im neuen Saal des „Weißen Lamms“ soll daran erinnert werden, was der gesellschaftliche Wandel bedeutete.

Seit 33 Jahren werden Ost- und Westdeutschland in diesem Jahr wieder vereint sein. Am 3. Oktober 1990 trat der Einigungsvertrag in Kraft, die Teilung war Geschichte. Dieses Ereignis begeht die Gemeinde Hohndorf jedes Jahr mit einem Festakt. So auch an diesem 3. Oktober ab 10 Uhr im sanierten Saal im „Weißen Lamm“, der 300 Sitzplätze bietet....