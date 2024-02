Feuerwehr probt im Erzgebirge den Ernstfall

Einsatz bei Gartenlaube mit mehreren Vermissten: Kameraden dreier Feuerwehren haben dieses Szenario geübt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Montagabend den Ernstfall geprobt. Gegen 18 Uhr wurden sie in die Siedlerstraße in Leukersdorf gerufen. In einer Gartenlaube war es zu einer Verpuffung gekommen. Vier Personen mussten aus der verrauchten Gartenlaube gerettet werden. Simuliert wurde dies mit Übungspuppen und zwei Nebelmaschinen. Drei Trupps...