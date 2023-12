Feuerwerk aus Lagercontainer an Stollberger Supermarkt gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen der Tat, die sich in der Nacht zum Mittwoch an der Auer Straße ereignet hat.

Stollberg.

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Lagercontainer an einem Supermarkt an der Auer Straße in Stollberg gewaltsam geöffnet und aus diesem eine noch unbekannte Menge an Feuerwerkskörpern gestohlen. Das ist der Polizei gegen 2.40 Uhr bekannt geworden. Als der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes aufgrund des ausgelösten Alarms am Ort eintraf, waren die Diebe bereits verschwunden. Angaben zum Stehl- und Sachschaden stehen noch aus. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich beim Revier Stollberg unter der Rufnummer 037296 900 zu melden. (mb)