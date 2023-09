Frauenkirchen-Kantor spielt auf sechs Orgeln im Raum Stollberg

Seine Orgeltour führt Matthias Grünert diesmal nach Stollberg und Umgebung. Warum man das nicht verpassen sollte, sagt sein hiesiger Amtskollege Lukas Petschowsky.

Die Orgelfahrt Erzgebirge, ein Konzertprojekt des Dresdner Frauenkirchen-Kantors Matthias Grünert, führt in diesem Jahr durch den Raum Stollberg. Sie beginnt am Montag, 2. Oktober, 18 Uhr in der Kirche in Beutha und führt 20 Uhr nach Oelsnitz. Weitere Stationen am Dienstag, 3. Oktober, sind 14 Uhr die Kirche in Neuwürschnitz, 16 Uhr...