Gelungene Premiere: Im Erzgebirge fliegen die Weihnachtsbäume

Beim ersten Weihnachtsbaumweitwurf an der Zwönitzer Brauerei hat der Spaß im Vordergrund gestanden. Am weitesten konnte Martin Schremmer den Baum werfen. Vielleicht hat sein Beruf mit dem Sieg zu tun.

Links- oder Rechtsdrehung, über den Kopf wie ein Speer oder einfach von unten nach vorn geworfen – so verschieden die Techniken beim ersten Weihnachtsbaumweitwurf in Zwönitz waren, alle Teilnehmer hatten das gleiche Ziel: die ausgedienten Bäume so weit wie möglich zu werfen. Martin Schremmer gelang das besonders gut. Der Zwönitzer mit der...