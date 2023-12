Gewinner des Schwibbogen-Wettbewerbs in Stollberg: Großvater und Enkel werden „König“ und „Prinz“

14 Tage lang hatten Besucher der Stollberger Schwibbogenausstellung die Qual der Wahl. Dem Besitzer welchen Schwibbogens gebührt die Krone? Nun stehen die Sieger in den Kategorien Erwachsene und Kinder fest.

„Es freut mich am allermeisten, dass Tyler gewonnen hat“, sagte Rolf Aurich und schaute seinen Enkel stolz an. Der 73-Jährige und Tyler Aurich, 9 Jahre, aus Leukersdorf wurden am Sonntag in der St.-Jakobi-Kirche in Stollberg zum diesjährigen Schwibbogenkönig beziehungsweise -prinzen gekürt und bekamen den Wanderpokal überreicht. „Das...