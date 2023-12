Jeder ist ein Einzelstück: 34 Schwibbögen tauchen Stollberger Kirche in besonderes Licht

Die St.-Jakobi-Kirche in Stollberg erstrahlt im Lichterglanz. Dort hat am ersten Advent die 22. Schwibbogen-Ausstellung ihre Tore geöffnet. Und es darf abgestimmt werden.

Für ein ganz besonderes Flair sorgen aktuell 34 Schwibbögen in der St.-Jakobi-Kirche in Stollberg. Dort hat am ersten Advent die 22. Stollberger Schwibbogen-Ausstellung ihre Tore geöffnet. Die Kirche erstrahlt im Lichterglanz und versetzt Besucher in vorweihnachtliche Stimmung. Und es gibt auch in diesem Jahr einiges zu entdecken.