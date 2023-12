Gornsdorf macht den Weg für Freiflächen-Solaranlage frei

Auch in Gornsdorf soll mehr Solarenergie erzeugt werden. Dafür haben sich die Gemeinderatsmitglieder kürzlich ausgesprochen – nicht ohne Gegenstimmen.

Der Gornsdorfer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung das Projekt für eine Freiflächen-Fotovoltaik-Anlage vorangetrieben. Mit acht Ja-Stimmen, zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen wurde entschieden, einen Bebauungsplan für einen Solarpark auf 14 Flurstücken in der Gemeinde in die Wege zu leiten. Die Anlage soll durch ein...