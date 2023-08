Gülle aus Agrarbetrieb in Zwönitz gelaufen

Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts einer Gewässerverunreinigung in Zwönitz. Donnerstagabend waren die Beamten über ein Problem in einem Agrarbetrieb verständigt worden. Gülle war ausgetreten und in die Zwönitz gelangt. In der Nacht war im Fluss eine Verfärbung erkennbar. Durch die Agrargenossenschaft konnte jedoch ein...