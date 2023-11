Haftstrafe auf Bewährung, Geldstrafe, Freispruch: Disko-Schlägerei mit vielen Fragezeichen

Nasenbruch, Schürfwunden, Hämatome - drei Männer hatten laut Anklage eine massive Prügelei angezettelt, zwei von ihnen wurden nun verurteilt. Der Prozess am Amtsgericht war ein hartes Stück Arbeit.

Im zweiten Stock vom Amtsgericht Stollberg war jüngst die Frage zu beantworten: Was geschah denn nun genau am 14. Januar dieses Jahres gegen 3 Uhr morgens? Tatort: Der Eingangsbereich einer großen Diskothek an der Auer Straße in Stollberg. Inklusive Polizeieinsatz plus Notarzt mit Krankenwagen.