Haustierdressuren und Feuerzauber in der Manege: Zirkus Karl Buch in Thalheim

Kunst am Trapez, das Spiel mit dem Feuer, Hunde in der Manege: Der Zirkus Karl Buch zeigt demnächst in Thalheim, was Mensch und Tier können.

Vom 15. bis 18. Juni gastiert in Thalheim der Zirkus Karl Buch an der Chemnitzer Straße 47. Geboten wird ein Programm mit Artisten, Clowns und Haustierdressuren.