Indisches Restaurant in Lugau wird eröffnet: Das sind die Angebote und Öffnungszeiten

Ab Donnerstag werden im Einkaufszentrum Paletti-Park in Lugau indische Speisen serviert. Zusätzlich gibt es im Bistro Pizza, Burger und Pasta. Cocktail-Liebhaber werden ebenfalls fündig.

Am Donnerstag, 1. Februar, 10.30 Uhr, öffnet das Restaurant und Bistro „Namaste“ im Paletti-Park Lugau seine Türen. Neben dem Restaurant, in dem es von Montag bis Sonntag von 17 bis 22 Uhr warme Küche geben wird, werden im Bistrobereich wochentags und am Samstag von 10.30 bis 16 Uhr Speisen angeboten. Darüber hinaus soll der Barbereich,...