Junge Mountainbiker bei Zusammenstoß in Burkhardtsdorf verletzt

Die beiden Kinder waren mit ihren Rädern gleichzeitig auf einer Böschung unterwegs, als der Unfall passierte.

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei jungen Mountainbikern ist es am Freitagnachmittag in Burkhardtsdorf gekommen. Dabei sind nach Angaben der Polizei die beiden Beteiligten leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht war es gegen 15.45 Uhr am Topfmarkt zum Sturz der beiden neunjährigen Mountainbike-Fahrer gekommen, als sie mit ihren Rädern...