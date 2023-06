Katzenflut im Tierheim Stollberg: Katzenbaby Chupa wird zum Lebensretter

So klein und doch schon so groß: Der Anwesenheit des Babykaters Chupa im Tierheim „Waldfrieden“ in Stollberg verdanken drei Kätzchen mindestens ihre Gesundheit, wenn nicht sogar ihr Leben. Viele Katzen warten dort auf neue Besitzer.

