Kommunen des einstigen Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers organisieren Großwandertag

Es dauert kein Jahr mehr, dann findet in Lugau der 13. Sächsische Wandertag statt. In wenigen Tagen, am 17. Juni, wird die Stadt Lugau in Grimma, dem diesjährigen Ausrichter des Großereignisses, den Staffelstab überreicht bekommen. Konkret wird Andreas Dietz, Stadtrat und 2. Stellvertreter des Bürgermeisters, die Stadt Lugau in Grimma vertreten....