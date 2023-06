Kunstprojekt in der Oberschule: Ideen rund um Litfaßsäulen

Es soll ein weiterer Schritt hin zur Verwirklichung einer Idee gewesen sein. Lugaus Bürgermeister Thomas Weikert, Bauamtsleiterin Anja Krumbholz und der Technische Ausschuss hatten ihre Sitzung am Montagabend in die Oberschule am Steegenwald verlegt. Nach Annahme von Bauanträgen, unter anderem für eine Autowaschanlage im Autocenter an der...