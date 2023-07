Laute Citybahn im Erzgebirge: Fahrer sollen möglichst sanft anfahren

Besonders Anwohner aus Thalheim hatten Lärm und Gestank der Bahnen kritisiert. Mittlerweile konnten zumindest einige Kompromisse erzielt werden. Welche?

Thalheim. Die Citybahn hat ihre Triebwagenfahrer angewiesen, möglichst sanft anzufahren - sofern die Fahrplanlage dies zulässt. Dies hat Pressesprecher Falk Ester jetzt bestätigt. "Dies war Thema des Fahrertrainings im April und wird es auch wieder zum Training im September sein", so der Sprecher.

Hintergrund der Maßnahme ist die Kritik, die etliche Thalheimer Anwohner vor einigen Monaten verstärkt geäußert haben - es gab im Februar dieses Jahres dann sogar ein Vor-Ort-Gespräch mit dem Vize-Bahnbetriebsleiter der Citybahn, Thomas Halfter. Denn: Ein Teil der Citybahnfahrten führt zwar bis Aue, macht also in Tahlheim nur einen kurzen Stopp. Aber es enden und starten auch 14 Fahrten in Thalheim - mit den entsprechenden Standzeiten und den dann dauernd laufenden Dieselmotoren.

Vor allem die des ersten Zugs lange vor Sonnenaufgang und des letzten am Abend würden bis zu 45 Minuten laufen. Krach, Dieselgestank, Umweltverschmutzung inklusive. Das war die Kernkritik der Leute.

Genau dies konnte die Citybahn zumindest teilweise abstellen. So waren öfters die Motoren tagsüber während des elfminütigen Aufenthaltes im Bahnhof abgeschaltet und erst kurz vor Antritt der Fahrt problemlos wieder gestartet worden - so haben es die Anwohner bestätigt.

Doch eine andere Forderung, nämlich das laute Hochfahren der Systeme lange vor der ersten Fahrt in der Nacht mit nur meinem Motor zu bewerkstelligen, mache technisch wenig Sinn, so Falk Ester. "Weil das dann etwa 20 Minuten länger dauert. Heißt: Man müsste 20 Minuten früher beginnen, was kontraproduktiv wäre, weil die Lautstärke sich mit nur einem Motor nicht wesentlich verringert." Hintergrund: Die Checkliste vor der ersten Fahrt hat etwa 100 Punkte, die auch nur wegen des Stroms nur mit laufendem Motor abgearbeitet werden können.

Dafür gebe es jetzt Handlungsanweisungen, dass die Motoren zumindest abends bei Wartezeiten unter bestimmten Voraussetzungen abgestellt werden können.

Halfter betonte bei dem Treffen mit den Bürgern, dass jeder Zug äußerlich zwar gleich aussieht, aber doch unterschiedlich ist. "Bei manchen kann der Fahrer es vertreten, diesen auch mal abzustellen, bei anderen aber nicht. Es hängt auch davon ab, wie lange der Zug schon gefahren ist."