Lkw demoliert in Hohndorf beim Wenden auf einem Parkplatz zwei Laternen

Hohndorf.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitag, 28. Juli, gegen 13 Uhr in Hohndorf auf dem Parkplatz des Blumengeschäfts Neue Straße 16 ereignet hat. Der Fahrer eines Lkw mit Sattelauflieger war auf den Parkplatz aufgefahren. Beim Wenden kollidierte er mit zwei Laternen und beschädigte diese. Danach verließ er pflichtwidrig die Unfallstelle. Laut Angaben einer Zeugin soll es sich um einen Lkw mit langem Anhänger und rotem Fahrerhaus gehandelt haben. Die Polizei verzeichnete Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Stollberg unter der Telefonnummer 037296 900 oder per E-Mail unter revier-stollberg.pd-c@polizei.sachsen.de entgegen. (mb)