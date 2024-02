Lkw prallt in Stollberg gegen Casino

Zu einem Unfall ist es am Dienstagmorgen am Kaufland in Stollberg gekommen. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Im Bereich des Kaufland-Parkplatzes in Stollberg hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall ereignet. Der Fahrer eines Lkw war gegen 7 Uhr dabei, diesen bei einer Firma an der Auer Straße zu entladen, als sich das Fahrzeug selbstständig machte und losrollte. Dieses bahnte sich seinen Weg über einen Parkplatz, schob dabei einen Pkw Toyota zur Seite,... Im Bereich des Kaufland-Parkplatzes in Stollberg hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall ereignet. Der Fahrer eines Lkw war gegen 7 Uhr dabei, diesen bei einer Firma an der Auer Straße zu entladen, als sich das Fahrzeug selbstständig machte und losrollte. Dieses bahnte sich seinen Weg über einen Parkplatz, schob dabei einen Pkw Toyota zur Seite,...