Lugau: 42-Jährige legt in Wohnung Feuer

Polizisten und Feuerwehr löschen den Brand am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus. Die Frau, die ihre Wohnung nicht verlassen wollte, wurde in Sicherheit gebracht.

Lugau.

Wegen Brandgeruchs und lauten Geräuschen, unter anderem von einem Rauchmelder, aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lugauer Von-Stauffenberg-Straße haben Anwohner am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr die Polizei gerufen. Die Beamten klopften und klingelten an der betreffenden Wohnung. Da nicht geöffnet wurde und bereits Rauch unter der Tür hervordrang, traten die Polizisten die Tür ein. In der Wohnung befand sich eine 42-jährige Frau, die diese nicht verlassen wollte und von den Polizisten mit Nachdruck in Sicherheit gebracht wurde, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Wie sich herausstellte, hatte die Bewohnerin das Feuer selbst gelegt.