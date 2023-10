Mehrere Dutzend Feuerwehrleute nahe Bergbaumuseum im Übungseinsatz

Ein Betriebsunfall in einer Recyclingfirma mit Brand und mehreren Vermissten: So lautete das Szenario am Montag in Oelsnitz. Das Fazit der Feuerwehr fällt positiv aus.

Allerlei Blaulicht hat zu Wochenbeginn in Oelsnitz für Aufsehen gesorgt: Das Szenario eines Betriebsunfalls ist am Montagabend von Feuerwehrleuten geprobt worden. Wie der zuständige Einsatzleiter Danny Demmler berichtet, wurde ein Brand in einer Lagerhalle sowie ein Unfall mit einem Radlader in einer Recyclingfirma in der Straße am...