Mit der neuen Leiterin schon mal in den neuen Burkhardtsdorfer Hort geschaut

Bianca Leichsenring ist die neue Leiterin des Horts von Burkhardtsdorf, in dem künftig acht Erzieherinnen arbeiten werden. Die 2,4 Millionen Euro teure Einrichtung wird nach mehr als einem Jahr Verspätung und vielen Mehrkosten am 1. Juni eingeweiht. Der Hort soll dann nach den Ferien knapp 170 Kinder am Nachmittag nach der Schule aufnehmen, die...