Mit diesem Song macht das Duo Haamitleit so richtig Lust auf Urlaub im Erzgebirge

„Wenn ich in der Nacht nicht schlafen kann, dann fang ich ein neues Liedl an." Mit diesem pfiffiger Spruch antwortet Tino Wagner auf die Frage, wie der neue Urlaubssong der Haamitleit entstanden ist. Er habe ihn tatsächlich in der Nacht zu Papier gebracht und damit sofort den Nerv seiner Lebensgefährtin Claudia Klärner getroffen, mit der er...