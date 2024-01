Mit Stargast Markus Rühl: Fitnesskette eröffnet weiteres 24-Stunden-Studio im Erzgebirge

Kraftwerk 24 hat sich nun auch in Stollberg niedergelassen. Warum ein großer Hype um die Studios herrscht und was die Bodybuilding-Legende zur Eröffnung sagt.

Riesiger Besucheransturm am Samstag in der Albrecht-Dürer-Passage in Stollberg. Die Fitnesskette Kraftwerk 24 hat ein neues 24-Stunden-Studio eröffnet. Schon im Vorfeld rechnete Geschäftsführer Enrico Heymann mit 3000 Gästen. Das soll keine Untertreibung bleiben. Sicherlich liegt das auch am Stargast Markus Rühl. Die Bodybuilding-Legende ist...