Musikfestival: Es wird heiß in der Moosheide Zwönitz

Heiß her geht es am Samstag ganz bestimmt in der Moosheide Zwönitz. Zum mittlerweile dritten Mal steigt hier das „Drunken Forest Fest“. Hierbei handelt es sich laut Angaben des Veranstalters um das größte „Indie-Rock-Open-Air“ des Erzgebirges. Junge Bands und DJs aus ganz Mitteldeutschland geben sich die musikalische Klinke in die...